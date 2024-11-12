Минус оккупант, миномет и состав: Третья штурмовая отработала по врагу на Харьковщине (видео)

Колоссальные потери совсем не останавливают отчаянного врага.

Беспилотники 3-й штурмовой ликвидировали российского мотоциклиста и другие цели на Харьковских рубежах. Наши бойцы поразили миномет, взорвали склад из БК, антенну РЭБа и вражеский Starlink.

Об этом сообщает 3-я отдельная штурмовая бригада.

Также уничтожены несколько укрытий с пехотой в земле и в зданиях.

Третья штурмовая отработала по врагу на Харьковщине

"Батальон беспилотных систем бригады наваливает!", – отмечают бойцы.

Напомним, по состоянию на утро 12 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 712 610 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1950 военных.

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