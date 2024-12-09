Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Минус оккупанты, укрытия и техника: бойцы НГУ показали работу дрона по врагу (видео)

Дата публикации
Просмотры
362
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Минус оккупанты, укрытия и техника: бойцы НГУ показали работу дрона по врагу (видео)

Боец 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия"/Фото: Facebook-страница "Хартии"

Ударный дрон "ХАРТИИ" эффектно отработал против врага.

Бойцы НГУ показали эффектный поединок ударного дрона против вражеского мотоцикла. Конечно, он и десяток оккупантов никуда не убежали.

Об этом пишет 13 Бригады Национальной гвардии Украины "ХАРТИЯ".

Украинские бойцы показали работу дрона по врагу

Украинские бойцы показали работу дрона по врагу

В новом видео продемонстрирована боевая работа дронов по пехотинцам, укрытиям и технике.

Ранее бойцы НГУ показали поединок беспилотника и наземной техники врага. В результате эффективной работы поражены техника и личный состав армии РФ.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация