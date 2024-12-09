Минус оккупанты, укрытия и техника: бойцы НГУ показали работу дрона по врагу (видео)

Ударный дрон "ХАРТИИ" эффектно отработал против врага.
Бойцы НГУ показали эффектный поединок ударного дрона против вражеского мотоцикла. Конечно, он и десяток оккупантов никуда не убежали.
Об этом пишет 13 Бригады Национальной гвардии Украины "ХАРТИЯ".
В новом видео продемонстрирована боевая работа дронов по пехотинцам, укрытиям и технике.
Ранее бойцы НГУ показали поединок беспилотника и наземной техники врага. В результате эффективной работы поражены техника и личный состав армии РФ.
Читайте также: