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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Минус самолет и вертолет: Генштаб раскрыл детали ударов по аэродромам в России

Кроме ударов по МиГ-29 и Ка-27 украинские военные поразили склады боеприпасов и технику противника.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Самолеты МиГ-29 / Иллюстративное фото

Самолеты МиГ-29 / Иллюстративное фото / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Украинские Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам агрессора. Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 на аэродромах в РФ.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Сети.

Силы обороны Украины 1 сентября и в ночь на 2 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов.

В частности, во Владимировке Донецкой области был поражен вражеский склад боеприпасов.

В Очеретино Донецкой области украинские военные также поразили склад материально-технических средств одного из подразделений российских войск.

Кроме того, в Речице Брянской области РФ поражен район сосредоточения вооружения и военной техники.

В настоящее время масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.

В то же время, после анализа дополнительной информации подтверждено уничтожение 30 августа российского вертолета Ка-27 вблизи аэродрома «Ейск» в Краснодарском крае РФ.

Также стало известно о подтвержденном уничтожении 27 августа самолета МиГ-29 в районе аэродрома «Миллерово» Ростовской области РФ.

К слову, в ночь на 28 августа Саратовскую область и Ярославль в России атаковали беспилотники, в результате чего прозвучала серия взрывов. В частности, под ударом оказался военный аэродром «Энгельс-2», где базируется российская стратегическая авиация, которая регулярно наносит ракетные удары по Украине. Кроме того, был поражен Ярославский НПЗ, на территории которого вспыхнул масштабный пожар.

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