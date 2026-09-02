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Минус самолет и вертолет: Генштаб раскрыл детали ударов по аэродромам в России
Кроме ударов по МиГ-29 и Ка-27 украинские военные поразили склады боеприпасов и технику противника.
Украинские Силы обороны нанесли результативные удары по военным объектам агрессора. Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение российского самолета МиГ-29 и вертолета Ка-27 на аэродромах в РФ.
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ в Сети.
Силы обороны Украины 1 сентября и в ночь на 2 сентября нанесли удары по ряду военных объектов российских оккупантов.
В частности, во Владимировке Донецкой области был поражен вражеский склад боеприпасов.
В Очеретино Донецкой области украинские военные также поразили склад материально-технических средств одного из подразделений российских войск.
Кроме того, в Речице Брянской области РФ поражен район сосредоточения вооружения и военной техники.
В настоящее время масштабы нанесенного ущерба устанавливаются.
В то же время, после анализа дополнительной информации подтверждено уничтожение 30 августа российского вертолета Ка-27 вблизи аэродрома «Ейск» в Краснодарском крае РФ.
Также стало известно о подтвержденном уничтожении 27 августа самолета МиГ-29 в районе аэродрома «Миллерово» Ростовской области РФ.
К слову, в ночь на 28 августа Саратовскую область и Ярославль в России атаковали беспилотники, в результате чего прозвучала серия взрывов. В частности, под ударом оказался военный аэродром «Энгельс-2», где базируется российская стратегическая авиация, которая регулярно наносит ракетные удары по Украине. Кроме того, был поражен Ярославский НПЗ, на территории которого вспыхнул масштабный пожар.