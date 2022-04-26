Минус склад с боеприпасами и 70 оккупантов: в Херсонской области ВСУ помолотили россиян

Минус склад с боеприпасами и 70 оккупантов: в Херсонской области ВСУ помолотили россиян

В Херсонской области продолжаются ожесточенные бои.

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производит обстрелы наших подразделений. ВСУ достойно дают ответ.

Об этом сообщают в Генштабе.

"В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется", — говорится в сообщении.

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово Херсонской области.

Напомним, что в Запорожье россияне обстреливают украинскими ракетами, которые были им переданы в 90-х под гарантии безопасности.

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