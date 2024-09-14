Минус танк и БМП: ВСУ эффектно уничтожили вражескую бронетехнику (видео)

ВСУ продолжают уничтожать вражескую технику. Сначала БМП-1 противника взорвалась на противотанковой мини, затем танк Т-72Б1 атаковал украинский дрон Vampire.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

Кадры сняты северо-восточнее села Диброва, Луганская область.

Напомним, по состоянию на утро 14 сентября 2024 года ВСУ уничтожили 632 630 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1210 военных.

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