Минус три: ССО отчитались об уничтоженных вражеских ЗРК "Бук" на Донецком направлении

Так, за неделю на Донецком направлении бойцы ССО поразили три вражеских ЗРК "Бук". В результате один комплекс уничтожен полностью, еще два – выведены из строя и не подлежат восстановлению.

Об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины.

ССО на Донецком поразили три вражеских ЗРК "Бук" за неделю

"Благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении армия противника за неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36", — отметили там.

Выявление и корректировка огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по враждебным целям осуществили операторы 3-го отдельного полка ССО.

Ранее бойцы 14-го отдельного полка ВСУ показали яркое уничтожение вражеского "Бук-М1-2".

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