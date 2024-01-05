Минус три: ССО отчитались об уничтоженных вражеских ЗРК "Бук" на Донецком направлении

Российская техника обречена на уничтожение в Украине.
Так, за неделю на Донецком направлении бойцы ССО поразили три вражеских ЗРК "Бук". В результате один комплекс уничтожен полностью, еще два – выведены из строя и не подлежат восстановлению.
Об этом сообщают Силы специальных операций ВС Украины.
"Благодаря профессиональным действиям операторов ССО на Донецком направлении армия противника за неделю потеряла три зенитных ракетных комплекса "Бук-М2" с двумя станциями обнаружения и целеуказания 9С36", — отметили там.
Выявление и корректировка огня ракетно-артиллерийских подразделений Сил обороны по враждебным целям осуществили операторы 3-го отдельного полка ССО.
Ранее бойцы 14-го отдельного полка ВСУ показали яркое уничтожение вражеского "Бук-М1-2".
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