Минус три танка и две БМП: в ВСУ показали результат искусной работы украинских саперов

Потери техники российских окупантов в Украине только растут.

Так, противник снова пытался прорвать линию обороны на одном из направлений. Однако благодаря минно-взрывным заграждениям, которые установили бойцы инженерно-саперного подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, он был остановлен.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

Важная работа

Как рассказали бойцы, при попытке прорыва линии обороны российскими извергами с помощью мины ТМ-62 было остановлено 5 единиц техники: три танка и две БМП.

Преимущественно саперы работают на переднем крае, выходя за наши оборонительные укрепления. Их работа очень важна для пехотных подразделений, ведь делает невозможным подъезд техники врага.

"Это существенно влияет на устойчивость нашей обороны. Сидящие на позициях ребята очень надеются на нашу работу", — резюмировал военный подразделения.

В ВСУ показали, как пылает очередная вражеская техника

Ранее подразделения 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили танк кафиров. Он ярко пылал, а позже внутри еще и сдетонировал боекомплект.

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