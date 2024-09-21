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Минуснули немало техники: СБУ показала свежую работу по врагу (видео)

Минуснули немало техники: СБУ показала свежую работу по врагу (видео)

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Минуснули немало техники: СБУ показала свежую работу по врагу (видео)

ЦСО "А" СБУ ("Альфа")

Враг продолжает нести сокрушительные потери в технике

Украинские бойцы показали свежий подбор кадров, на которых демонстрируется работа по врагу. Задание выполнили операторы ЦСО "А" СБУ ("Альфа").

Об этом пишет СБУ.

СБУ показала свежую работу по врагу

СБУ показала свежую работу по врагу

За прошедшую неделю ударными дронами и другими огневыми средствами были поражены:

  • 6 танков
  • 18 ББМ
  • 19 артиллерийских систем
  • 3 системы ПВО
  • 204 единицы автотранспорта
  • 39 БпЛА
  • 128 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
  • 6 складов боеприпасов.

Ранее оккупанты сумели закрепиться в одном из зданий на окраине Торецкая Донецкой области и открыли огонь по нашим воинам. Горячий ответ с РПГ-7 и РПО "Джмиль" не заставил себя долго ждать.

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