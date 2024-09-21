Минуснули немало техники: СБУ показала свежую работу по врагу (видео)

Враг продолжает нести сокрушительные потери в технике
Украинские бойцы показали свежий подбор кадров, на которых демонстрируется работа по врагу. Задание выполнили операторы ЦСО "А" СБУ ("Альфа").
Об этом пишет СБУ.
За прошедшую неделю ударными дронами и другими огневыми средствами были поражены:
- 6 танков
- 18 ББМ
- 19 артиллерийских систем
- 3 системы ПВО
- 204 единицы автотранспорта
- 39 БпЛА
- 128 вражеских фортификационных сооружений и огневых позиций
- 6 складов боеприпасов.
Ранее оккупанты сумели закрепиться в одном из зданий на окраине Торецкая Донецкой области и открыли огонь по нашим воинам. Горячий ответ с РПГ-7 и РПО "Джмиль" не заставил себя долго ждать.
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