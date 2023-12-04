Минусовая температура, местами снег: прогноз погоды на 5-8 декабря

В Украине будет прохладно, местами будет снежить.

В Украине на этой неделе будет преобладать поле повышенного давления, что обеспечит погоду без осадков до четверга, 7 декабря. В большинстве областей – морозы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Во вторник и среду, 5-6 декабря, преимущественно без осадков. Температура ночью в западных и северных областях – 5-10° мороза, местами – до 14° мороза, днем – 0-5° мороза; на остальной территории ночью – 1-6° мороза, днем от – 2° мороза до 4° тепла, в Крыму – до 8° тепла.

В среду, 7 декабря, ночью в южной части, днем в большинстве областей небольшой снег на крайнем юге с дождем. Температура в северных областях ночью – 4-10° мороза, днем – 1-6° мороза, на остальной территории ночью – 0-6° мороза, днем – от 3° мороза до 2° тепла, на крайнем юге страны – до 6° тепла.

В Украине кроме западных областей небольшой снег, в южной части небольшой мокрый снег и дождь, в Крыму — умеренный дождь.

Температура ночью и днем – 1-7° мороза (ночью 8 декабря в западных областях местами 8-13° мороза); в южной части ночью и днем – от 4° мороза до 2° тепла, в Крыму – 2-8° тепла.

Напомним, Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 5 декабря.

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