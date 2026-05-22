Минуту молчания в Украине будут объявлять по-новому: что изменится с сегодняшнего дня

В Украине изменили подход к чествованию памяти погибших в войне и жертв Голодомора. Кабинет министров разрешил задействовать для минуты молчания уличные системы оповещения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство разрешило использовать системы оповещения для сообщений о чествовании памяти. Теперь их ежедневно будут включать в 09:00 для объявления общенациональной минуты молчания, а также во время всеукраинской акции «Зажги свечу», которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября в память жертв Голодомора 1932 — 1933 годов.

«Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания — важная ее составляющая и проявление нашего уважения к павшим Защитникам и Защитницам, гражданским гражданам», — написала Свириденко в Сети.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский подписал закон №4783-IX, который закрепляет на государственном уровне ежедневную общенациональную минуту молчания в 9:00 для чествования военных и гражданских жертв российской агрессии. Документ создает единое пространство памяти и регулирует использование систем оповещения и медиа для информирования граждан. Также закон официально закрепляет традицию чествования жертв Голодомора ежегодно с минутой молчания и акцией «Зажги свечу».

