Мины времен Второй мировой по 600 евро за одну: в Минобороны назревает новый скандал с закупками

По советским стандартам срок годности тротила в минах составляет не более 60 лет при идеальных условиях хранения, а по американским – вообще 35 лет.

Агентство оборонных закупок (АОЗ) Минобороны в последний день прошлого года подписало контракт на поставку противотанковых мин M6A2, вызывающий по меньшей мере удивление. В документах на закупку отмечено, что год производства мин – "1941+", а цена этих раритетов времен Второй мировой – 600 евро за одну штуку.

Об этом пишет Defence Express.

"Есть большие сомнения, что эти раритетные мины укрепят нашу оборону, а более двухсот миллионов евро буквально зароют в землю", – отмечает издание.

По этому контракту АОЗ планирует закупить у болгарской компании-посредника сотни тысяч противотанковых мин M6A2 с взрывателем, возраст которых составляет более 80 лет, но "продавец гарантирует, что товар пригоден для эксплуатации".

Противотанковая мина М6А2 является разработкой американского ВПК. Это взрывное устройство ударного действия в металлическом корпусе с механическим взрывателем М603. Во времена Второй мировой войны они были широко распространены, но уже в конце 1960-х годов были сняты с вооружения армии США, так как для подрыва современной техники того времени пяти килограммов тротила уже было недостаточно. Тогда их заменили более мощными минами М15, содержащими 10 кг взрывчатки.

По доступной информации, на складах армии США противотанковых мин M6 не осталось. Но в свое время значительное количество этих боеприпасов получили страны Африки, Азии и Южной Америки. Только армия Южного Вьетнама в конце 1960-х годов получила около 1 миллиона мин М6.

Издание отмечает, что этой ситуацией, когда в Украине высокий спрос на боеприпасы, а в ряде стран есть запасы старых мин, решила воспользоваться болгарская фирма-посредник, с намерением неплохо заработать на этой сомнительной сделке.

"Есть очень простой вопрос, способны ли они выполнить главную свою цель вообще – детонировать и хотя бы что-то уничтожить. Потому что американские исследования говорят о 35-летнем сроке хранения мины снаряженной тротилом, а советские – 60 лет. И это предельные сроки при условии надлежащего хранения с соответствующим температурным режимом. Обычно списанные боеприпасы и военное имущество хранят где попало и как попало, и это не только у нас, но и у наших западных партнеров", – говорится в публикации.

При этом использование старых мин опасно не только тем, что они не взорвутся. Они, наоборот, могут взорваться от незначительного давления, даже в руках сапера. Следовательно, в любом случае — это риск беспрепятственно пропустить врага вроде бы заминированным территориям или потерять ценных военных специалистов.

"Одним словом, армии хотят впарить мины, которым 80 лет!!! За кучу украинских денег", — отметила спецкорреспондент ТСН.ua Юлия Кириенко.

По информации журналистки, противотанковых мин на фронте осталось настолько мало, что они теперь просто на вес золота.

"Кажется, для ВСУ снова идут по принципу: "на тебе боже, что мне не гоже" и заключают 31 декабря этот контакт. Но пугает другое, чтобы проверить кондицию этих мин (т.е. качество), мы должны оплатить 10% стоимости контракта. То есть, от нас требуют отвалить кучу миллионов евро, чтобы понять, взорвется ли та мина. И не производителю. А болгарскому перекупу или очередной фирме-прокладке", – отметила Юлия Кириенко.

Напомним, недавно на фронт попали 54 тысячи бракованных мин. Их отозвали и отправили на доработку к производителю. Сейчас 10% некачественных боеприпасов уже заменили новыми минами.

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