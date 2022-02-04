"Мины взорвутся уже скоро": в Кривом Роге заложили "бомбы" во все городские учебные заведения

"Мины взорвутся уже скоро": в Кривом Роге заложили "бомбы" во все городские учебные заведения

Кто именно и для чего "терроризирует" общественность, неизвестно.

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные снова "заминировали" все школы города.

Об этом пишет "Информатор".

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Как выяснилось, заявлений о том, что в зданиях находится “бомба” поступало несколько раз. Первое — около трех часов ночи. Тогда неизвестный сообщил “минировании” всех учебных заведений города. Информацию проверяли правоохранители, взрывотехники и кинологи с собаками.

В девять часов утра преступники снова сообщили о “бомбах” в учреждениях образования. На места в очередной раз отправились все экстренные службы. В самом заявлении "взрывник" утверждает, что "мины взорвутся уже скоро".

Кто именно и для чего "терроризирует" общественность, неизвестно.

Свои.City

Напомним, что в Кривом Роге мужчина пытался в магазине изнасиловать женщину.

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