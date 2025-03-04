Как война влияет на выбор имен для детей в Украине: Минюст назвал тренды

С начала полномасштабного вторжения в Украине наблюдается тенденция выбора нестандартных имен для новорожденных, одно из таких имен Стефания.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции.

В период с 2022 по 2025 год украинцы демонстрировали высокий патриотизм, выбирая редкие и оригинальные имена для своих детей. В общей сложности 1440 новорожденных получили нестандартные имена, среди которых как для мальчиков, так и для девушек выделяются имена, связанные с национальными героизмами и символами.

Среди мальчиков появились редкие имена: Миролюб, Ян Джавелин и Артур-Байрактар. Также называли мальчиков Тристан, Ихан, Умар, Тахир, Алиджан, Тенгиз, Ольгерт, Чиприан, Эскиндер, Натанаил. Среди девушек встречались имена Джавелина, Аделина-Джавелина, Джавелина-Дидем, Джасмин, Яснарада, Квитка, Глафира, Дара, Нана, Барбара, Сладислава, Ляля, Мэри-Михайлина.

Минюст обратил внимание на имя Стефания, которое стало очень популярным после победы группы Kalush Orchestra на Евровидении-2022 с песней с таким же названием.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине в 2024 году было зафиксировано 495,09 тысяч смертей, что в 2,8 раза превышает количество рождений – 176,78 тысяч.

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