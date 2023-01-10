Минюст подал иск о конфискации активов Дерипаски в Украине: о чем идет речь

Олег Дерипаска – один из богатейших олигархов России и друг диктатора Путина.
Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олега Дерипаски в пользу государства.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
В министерстве отметили, что из полученных ответов на запросы и согласно международным санкциям усматривается, что Олег Дерипаска, также находящийся под санкциями США, ЕС, Великобритании, Польши, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии,
поддерживает путинский режим, поскольку привлечен к получению выгоды от правительства России и производству бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины.
В ходе расследования Министерство юстиции собрало доказательства того, что подконтрольная Дерипаске группа "Русал" (один из крупнейших производителей алюминия в мире) снабжает алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса для производства военной техники, оружия и боеприпасов.
При этом часть алюминиевой продукции Русал производит из сырья украинского происхождения – производства ООО "Николаевский глиноземный завод".
Министерство считает, что это достаточные основания для конфискации всего украинского имущества Дерипаски, а именно:
- ООО "Николаевский глиноземный завод",
- ООО "Глуховский карьер кварцитов",
- ЧАО "Хустский карьер",
- ЧАО "Жежеловский карьер",
- ООО "Гуардон Украина",
- ООО "Компания "Алюминий Украины",
- ООО "Сервисный центр "Металлург",
- ООО "ВРЕМЯ ИТ",
- ООО "Охрана МГЗ",
- ООО "Центр учета Николаев",
- Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ",
- ООО "Запорожолюминторг",
- АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат",
- нежилую недвижимость, технику и т.д.
Напомним, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Дерипаски.
По данным СМИ, его компания добывает в Украине сырье, вывозимое в Россию для оборонной промышленности.
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