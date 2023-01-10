Минюст подал иск о конфискации активов Дерипаски в Украине: о чем идет речь

Олег Дерипаска – один из богатейших олигархов России и друг диктатора Путина.

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании активов российского олигарха Олега Дерипаски в пользу государства.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

В министерстве отметили, что из полученных ответов на запросы и согласно международным санкциям усматривается, что Олег Дерипаска, также находящийся под санкциями США, ЕС, Великобритании, Польши, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии,

поддерживает путинский режим, поскольку привлечен к получению выгоды от правительства России и производству бронетехники, применяемой страной-агрессором в войне против Украины.

В ходе расследования Министерство юстиции собрало доказательства того, что подконтрольная Дерипаске группа "Русал" (один из крупнейших производителей алюминия в мире) снабжает алюминиевую продукцию российским предприятиям оборонного комплекса для производства военной техники, оружия и боеприпасов.



При этом часть алюминиевой продукции Русал производит из сырья украинского происхождения – производства ООО "Николаевский глиноземный завод".

Министерство считает, что это достаточные основания для конфискации всего украинского имущества Дерипаски, а именно:

ООО "Николаевский глиноземный завод",

ООО "Глуховский карьер кварцитов",

ЧАО "Хустский карьер",

ЧАО "Жежеловский карьер",

ООО "Гуардон Украина",

ООО "Компания "Алюминий Украины",

ООО "Сервисный центр "Металлург",

ООО "ВРЕМЯ ИТ",

ООО "Охрана МГЗ",

ООО "Центр учета Николаев",

Николаевский благотворительный фонд "Центр социальных программ",

ООО "Запорожолюминторг",

АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат",

нежилую недвижимость, технику и т.д.

Напомним, в октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Дерипаски.

По данным СМИ, его компания добывает в Украине сырье, вывозимое в Россию для оборонной промышленности.

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