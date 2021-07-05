Минюст разрешил автоматически списывать с банковских счетов украинцев долги за коммуналку

Ранее такая процедура применялась только в отношении задолженности по алиментам.

Со вторника, 6 июля, по требованию Государственной исполнительной службы или частных исполнителей с банковских счетов украинцев разрешено автоматически снимать средства, чтобы оплатить их долги за коммуналку и штрафы. Об этом напоминает издание "Слово и Дело", опубликовав соответствующую инфографику.

Еще в феврале 2021 года Нацбанк обязал банки по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Кроме того, в министерстве юстиции был утвержден приказ, согласно которому банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде — через Автоматизированную систему исполнительного производства.

Как и раньше, для списания средств нужно будет решение суда, но сама процедура значительно упростится и ускорится. Кроме того, если раньше ее применяли только при задолженности по алиментам, то теперь перечень расширили оплатой жилищно-коммунальных услуг, штрафе (в частности, за нарушение правил дорожного движения) и выплаты зарплаты.

Фото: slovoidilo.ua

Возможность автоматически списывать долги со счетов исполнители смогут со счетов в таких банковских учреждениях: ПриватБанк, Monobank, ТАСкомбанк, Окси Банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.

К тестовому режиму подключены еще 44 банковских учреждения. Кроме того, 11 банков проходят стадию предварительных настроек для тестирования. В ближайшее время, по данным Минюста, 62 из 73 украинских банков присоединятся к системе автоматизированного списания долгов.

Напомним, что украинцы задолжали за коммунальные услуги более 80 млн гривен. Больше всего денег должны за газ.

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