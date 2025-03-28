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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Минздрав анонсирует снижение цен в аптеках еще на 116 препаратов

Глава Минздрава Ляшко заявил, что с 1 апреля в аптеках снизят цены еще на 116 препаратов.

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Снижение цены на лекарства в Украине

Снижение цены на лекарства в Украине

С 1 апреля в аптеках снизят цены еще на 116 препаратов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По его словам, диапазон скидок будет от 52 до 5%. На 5% подешевеет очень дорогостоящий препарат, поэтому скидка будет существенной.

«В среднем мы выходим на 222 препарата. Средняя скидка фиксируется на уровне 17%. Также мы делаем некоторые шаги, позволяющие нам снизить стоимость лекарственных средств конечному потребителю. Мы сейчас сравниваем цены, которые есть в ближайших европейских странах, и не разрешаем производителям и импортерам регистрировать лекарственное средство, если его собираются продавать дороже, чем в этих странах», — отметил Ляшко.

Напомним, что в феврале президент Владимир Зеленский анонсировал снижение цен на самое популярное лекарство на 30%.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили сеть аптек, которые незаконно продавали российские лекарства.

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Дата публикации
Количество просмотров
113
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