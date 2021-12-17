Минздрав дополнил список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной

Минздрав дополнил список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Министерство здравоохранения Украины своим приказом расширило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Об этом 17 декабря сообщила персс-служба ведомства.

Таким образом, согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и структурных подразделений;

заведений высшего, последипломного, профессионального передового, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и учреждений независимо от типа и формы собственности;

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальные предприятия, учреждения и организации.

"Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий больше всего взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск заразиться коронавирусной болезнью. Между тем, 9 из 10 госпитализированных – невакцинированы и не были защищены от тяжелого течения коронавирусной болезни. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев и их близких", – объяснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в Минздраве объяснили, кого не имеют права отстранять от работы без COVID-прививки. Как сообщалось, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. В частности, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники: центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, учреждений высшего, последипломного, профессионального, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в частности, специальных, дошкольного, внешкольного образования и т.д.