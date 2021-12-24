Минздрав допустил усиление карантина из-за "Омикрона": Кузин назвал вероятные сроки

В частности, речь идет об усилении масочного режима и обработки рук.

В Украине могут усилить противоэпидемические меры безопасности при активном распространении нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными, и, скорее всего, соответствующие корректировки могут быть внесены и в наш адаптивный карантин об усилении маскового режима, об обработке рук ", — сказал Кузин.

По его словам, пересмотр вопроса о возможном усилении карантинных ограничений возможен в конце января, когда в министерстве уже "точно будут иметь обоснованные прогнозы по распространению нового штамма".

"Учитывая, что сейчас трудно делать прогноз по распространению (нового штамма – ред. ), то пока наш основной фокус будет сводиться к выявлению новых случаев Омикрона и к максимальному их обследованию", — подчеркнул Кузин.

Как сообщали ранее в Минздраве, на новогодне-рождественские праздники в Украине из-за коронавируса, в частности, штамма "Омикрон", усиливать карантин не будут. Будут действовать действующие ограничения.

Следует отметить, что в Украине ученые обнаружили 12 вариантов штамма "Дельта", один из них — новый — AY.122. Этот штамм коронавируса активно распространяется на территории России и характеризуется тяжелым течением недуга и высокой смертностью.

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