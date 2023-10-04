Минздрав хочет отказаться от инвалидности, потому что это не возвращает человека к "экономическому состоянию" — Ляшко

Министерство здравоохранения Украины призвано ввести оценку потери функциональности вместо инвалидности.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Житомире, передает "Укринформ".

По словам Ляшко, министерство должно презентовать законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности.

По его словам, проблема заключается в том, что инвалидность, предоставляющая льготы и компенсации, не возвращает человека в "экономическое состояние".

"Мы не спросили, что хочет человек, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться", — сообщил министр.

Реформирование медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) уже принято, так что с 2025 года уже введут другие подходы к проведению экспертизы и установлению инвалидности.

Ляшко назвал процесс глобальной реформой, которая будет связана с реабилитацией человека. Впоследствии, благодаря мультидисциплинарной команде через электронные инструменты, в том числе электронный МСЭК, к направлению пациента в "соответствующие сферы", где ему вернут функциональность, которую он потерял из-за травмы или болезни.

По словам министра, в ближайшее время презентуют законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности.

Тем временем напомним о размере пособия и правилах оформления пенсии по инвалидности.

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