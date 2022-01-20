Минздрав инициирует введение "красной" зоны в одной из областей Украины: где и какими будут ограничения

Минздрав инициирует введение "красной" зоны в одной из областей Украины: где и какими будут ограничения

Эпицентром вспышки COVID-19 стали западные области.

В Украине, где началась вспышка коронавируса, самая сложная ситуация в западной части страны. Под угрозой введения "красной" зоны Ивано-Франковская область.

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко заявил на брифинге.

Министерство здравоохранения уже направило государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям представление о введении "красной" зоны в Ивано-Франковской области, ведь там превышены три показателя.

"Министерство здравоохранения уже направило представление о рассмотрении на государственной комиссии ТЭБ и ЧС "красного" уровня эпидемической опасности. Область уже превышает три индикаторных показателя, определенных в постановлении об адаптивном карантине", — сообщил Ляшко.

Глава Минздрава уточнил, что "красный" уровень будет предусматривать работу заведений общепита только для вакцинированных проти коронавируса или с результатами теста, который сделали за 72 часа. То же касается и торгово-развлекательных центров, гостиниц, кинотеатров, спортзалов и рынков.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже семь областей в "оранжевой" зоне.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.