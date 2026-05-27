Минздрав напомнил о дедлайне программы "Скрининг здоровья 40+": когда можно потерять средства

Скрининг здоровья 40+

Украинцы, которые в рамках программы «Скрининг здоровья 40+» получили 2000 гривен до 1 мая, имеют чуть больше месяца для того, чтобы пройти обследование.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В Минздраве отметили, что если полученную финансовую поддержку не использовать до 30 июня, средства автоматически вернутся в государственный бюджет.

Для тех, кто подал заявки после 1 мая, будет действовать другой механизм: средства будут доступны в течение двух месяцев с момента зачисления.

В Минздраве советуют участникам государственной программы «Скрининг здоровья 40+» выбрать одно из 2 089 медицинских учреждений по всей стране и записаться на визит на официальном портале.

«В ежедневном водовороте дел и забот легко забыть о самом главном — здоровье. Особенно, когда „ничего не болит“. Чтобы вы могли позаботиться о себе заранее, существует национальная программа Скрининг здоровья 40+. Она помогает выявить риски еще до появления серьезных симптомов или уже заболеваний», — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в Украине начала действовать программа «Скрининг здоровья 40+», позволяющая бесплатно пройти базовое обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых болезней, диабета и заболеваний почек.

