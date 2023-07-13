Минздрав назвал "худший вариант развития событий" на ЗАЭС: какая угроза

Министерство здравоохранения готовятся ко всем возможным сценариям развития событий на захваченной россиянами Запорожской АЭС, что во временно оккупированном Энергодаре, худший из которых — теракт на работающем реакторе.

Об этом заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал интервью Укринформ.

Пока почти все атомные блоки находятся в состоянии холодной остановки. Поэтому там нет радиоактивного йода, выброс которого может произойти во время аварии.

"Но надо рассматривать все возможные сценарии аварийной ситуации. Худшим вариантом развития событий является выведение энергоблока на мощность, а затем совершение теракта на уже работающем реакторе. Тогда действительно может произойти выброс радиоактивного йода", — сказал Кузин.

Если произойдет такой сценарий, то население в радиусе 50 км окажется в опасности. Людям понадобится эвакуация из опасной зоны.

"Несмотря на то, какие конкретно будут изотопы в пределах вероятного выброса, они будут приводить к сути суммарного облучения определенной численности населения, которое будет находиться в зоне поражения", — сказал санврач.

Представитель Минздрава сообщил, что 190 больниц готовности к приему пациентов, если оккупанты прибегнут к теракту на ЗАЭС.

"Медучреждения, которые прицельно законтрактованы по пакету реагирования на чрезвычайную ситуацию, будут принимать тех пациентов, которые нуждаются в неотложной медицинской помощи во время эвакуации, или если они обратились с какими-то ургентными состояниями", — подчеркнул Кузин.

Ситуация на Запорожской АЭС

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что на крышах энергоблоков ЗАЭС россияне установили пулеметные гнезда. В "Энергоатоме" считают, что россияне действительно могут прибегнуть к провокации на ЗАЭС.

Также в украинском ГУР сообщают, что враг продолжает минирование ЗАЭС. Оккупанты в основном используют мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

В свою очередь, "Энергоатом" предупреждает о новой угрозе на ЗАЭС. Россияне доверяют управление объектом неопытным специалистам из РФ, не имеющим необходимых знаний и навыков.

Между тем глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что угроза теракта на Запорожской АЭС понемногу спадает. По его словам, сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается.

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