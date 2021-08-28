Минздрав назвал условие, при котором будут введены привилегии для вакцинированных в "зеленой" зоне

По словам Ляшко эти условия будут проанонсированы в ближайшее время.
Минздрав рассматривает возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей.
Об этом на встрече с журналистами рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, пишет РБК-Украина.
"Мы в ближайшее время проанонсируем эти условия. Так же, как это было со школами, мы предупредили об этом еще в июле, заранее", — сообщил Ляшко.
Для красного уровня эпидугрозы Минздрав будет вводить послабления для вакцинированных независимо от того, сколько процентов украинцев до того момента будет привито.
"Какие привилегии для вакцинированных и дополнительные ограничения для тех, кто не вакцинирован, при зеленой зоне, мы можем вводить тогда, когда будет привита хотя бы половина граждан", — сказал он.
Напомним:
- В Минздраве рассказали, введу ли карательные методы для невакцинированных украинцев.
- Также в Минздраве прогнозируют около пяти лет пандемии COVID-19.