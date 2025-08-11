Минздрав обещает 200 тысяч гривен молодым врачам: что для этого нужно

Врачи / © Pixabay

Реклама

Правительство запускает денежный бонус для тех, кто только получил диплом врача и готов работать там, куда медики обычно не спешат — в сельской глубинке или на территориях возле фронта. Сумма за такую смелость и преданность — 200 000 гривен единоразового пособия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Программа будет действовать как минимум до окончания военного положения и, по словам чиновников, может быть продолжена. Главная цель — привезти в громады с критической нехваткой кадров тех, кто сможет оказывать скорую и качественную медицинскую помощь.

Реклама

Кто может стать участниками программы

Участниками могут стать выпускники интернатуры 2025 года из двадцати государственных вузов под управлением Минздрава или МОН. Но получить деньги можно только после трудоустройства в медучреждение, которое:

находится в селе или на территории, где продолжаются или продолжались боевые действия;

имеет заполненность врачебных должностей не более 75%;

готов подписать контракт минимум на три года.

Искать вакансию надо на Едином веб-портале медицинских работников, и она должна быть там опубликована именно на момент трудоустройства.

Как оформить выплату

После того как врач нашел подходящую вакансию и договорился с работодателем, учреждение здравоохранения выдает письмо, подтверждающее соответствие всем требованиям программы.

Далее — пакет документов в родной университет, где проходила интернатура. Подать надо до 10 октября:

Реклама

заявление на имя ректора;

письмо-подтверждение от медучреждения;

копии диплома и сертификата (если их нет в электронной базе образования);

подтверждение трудовой деятельности (трудовая книжка или выписка из Пенсионного фонда);

копию трудового договора.

После проверки университет издает приказ о выплате, а деньги перечисляют до конца бюджетного года.

Когда деньги придется вернуть

Если врач увольняется раньше трёх лет по собственному желанию, по взаимному согласию или из-за невыполнения обязанностей, всю сумму нужно вернуть за 10 дней.

Впрочем, есть исключения, например, если врачу установили инвалидность, заведение закрыли, случились форс-мажоры или мобилизовали в армию, средства остаются у него.

Кто участвует в программе

В программе принимают участие 20 государственных вузов, среди которых — Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, Львовский НМУ им. Даниила Галицкого, Винницкий НМУ им. Н.И. Пирогова, Тернопольский НМУ им. И.Я. Горбачевского, Ивано-Франковский НМУ, Буковинский ДМУ, Одесский НМУ, Харьковский НМУ, Полтавский ДМУ, Днепровский ДМУ, Запорожский ДМФУ, Ужгородский НУ, ХНУ им. В.Н. Каразина, КНУ им. Тараса Шевченко, СумГУ, Луганский ДМУ, НУОЗУ им. П.Л. Шупика, Волынский НУ им. Леси Украинки, Черноморский НУ им. Петра Могилы, Донецкий НМУ и Херсонский ГУ.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине женщин с медицинским или фармацевтическим образованием теперь ставят на воинский учет автоматически. Также изменены правила в отношении мужчин после 25 лет.