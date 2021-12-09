Минздрав обновил карантинные зоны: 10 областей остаются "красными"

Треть регионов перешли на "желтый" уровень.

По состоянию на 9 декабря в Украине "красными" остаются 10 областей.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Таким образом, в "красной" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Хмельницкая и Черкасская области.

"Оранжевому" уровню соответствует только одна Донецкая область. Все остальные регионы, в том числе и Киев, принадлежат к "желтой" зоне.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, треть областей Украины вышла из "красного" уровня эпидопасности 7 декабря. Таким образом, теперь 14 из 25 регионов находятся в "желтой" зоне карнатина.

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