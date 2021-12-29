Минздрав обновил карантинные зоны: две области стали "оранжевыми"

С 30 декабря все области Украины должны перейти на "желтый" уровень.

В Украине по состоянию на 29 декабря два региона попали в "оранжевую" зону эпидемической опасности. Речь идет о Донецкой и Черниговской областях.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в Донецкой и Черниговской областях превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования, который должен составлять менее 20%.

В Минздраве отмечают, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к "красной" зоне, но местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Министерство здравоохранения Украины

Большинство регионов, в том числе и Киев – "желтые". Еще две области пока остаются "красными" – Волынская и Запорожская. Однако это не надолго, поскольку на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было решено с полуночи 30 декабря 2021 года установить на территории этих двух регионов "желтый" уровень эпидемической опасности.

Таким образом, с 30 декабря все области Украины должны были перейти на "желтый" уровень карантина.

Следует отметить, что с 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина. На "желтом" уровне остаются определенные ограничения для невакцинированных граждан. Посещать общественные учреждения на "желтом" уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов тоже нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. Для посещения общественных заведений можно использовать также отрицательный тест, действующий 72 часа или альтернативный документ — сертификат о выздоровлении от COVID.

Напомним, в Украине могут ужесточить противоэпидемические меры безопасности в случае активного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон".

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