Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: 10 областей "оранжевые", остальные — "желтые"

В "желтой" зоне 14 областей и Киев.
Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны по состоянию на 22 января. Так в стране десять областей находятся в "оранжевой" зоне, остальные – в "желтой".
Об этом говорится на сайте Минздрава.
В "оранжевой" зоне 10 областей:
- Винницкая
- Житомирская;
- Ивано-Франковская;
- Львовская;
- Ровенская;
- Сумская;
- Тернопольская;
- Черновицкая;
- Хмельницкая
- Черниговская.
В "желтой" зоне 14 областей и Киев:
- Волынская;
- Днепропетровская
- Донецкая;
- Киевская;
- Николаевская;
- Закарпатская;
- Запорожская;
- Кировоградская;
- Луганская;
- Полтавская;
- Одесская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черкасская
- Киев.
Напомним, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:
- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,
- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,
- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения свыше 60,
- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,
- рост числа госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.
На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.
Напомним, что Министерство здравоохранения (МОЗ) официально заявило о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Медицинская система уже готовится к очередной нагрузке из-за нового штамма "Омикрон", появление которого уже подтвердили во многих регионах нашей страны.
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