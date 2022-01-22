Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: 10 областей "оранжевые", остальные — "желтые"

В "желтой" зоне 14 областей и Киев.

Министерство здравоохранения Украины обновило карантинные зоны по состоянию на 22 января. Так в стране десять областей находятся в "оранжевой" зоне, остальные – в "желтой".

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Об этом говорится на сайте Минздрава.

В "оранжевой" зоне 10 областей:

Винницкая

Житомирская;

Ивано-Франковская;

Львовская;

Ровенская;

Сумская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Хмельницкая

Черниговская.

В "желтой" зоне 14 областей и Киев:

Волынская;

Днепропетровская

Донецкая;

Киевская;

Николаевская;

Закарпатская;

Запорожская;

Кировоградская;

Луганская;

Полтавская;

Одесская;

Харьковская;

Херсонская;

Черкасская

Киев.

Напомним, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности является сигнальным о приближении региона к "красной" зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей:

загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%,

количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тыс. населения менее 300,

количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тыс. населения свыше 60,

коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%,

рост числа госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

На оранжевом уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Напомним, что Министерство здравоохранения (МОЗ) официально заявило о начале новой вспышки коронавируса в Украине. Медицинская система уже готовится к очередной нагрузке из-за нового штамма "Омикрон", появление которого уже подтвердили во многих регионах нашей страны.

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