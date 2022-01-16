Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: две области "оранжевые", остальные — "желтые"

"Красных" регионов сейчас нет.

В Украине, по состоянию на 16 января, в оранжевой зоне эпидемической опасности остаются две области — Ивано-Франковская и Сумская.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения состоянием по стране составляет 210 на 100 тысяч населения, при этом в Ивано-Франковской области — 446 на 100 тысяч населения, а в Сумской области — 365 на 100 тысяч населения. В Киеве уровень заболеваемости составляет 390 на 100 тысяч населения.

Министерство здравоохранения Украины

Другие регионы, среди которых, в частности, Киев, Киевская, Винницкая, Закарпатская, Львовская, Одесская области, отнесены к "желтому" уровню эпидопасности.

"Красных" регионов пока нет.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 16 января 2022 зафиксировано 6 379 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 88 человек, 2 359 пациентов выздоровели. Также за минувшие сутки было госпитализировано 1 957 человек.

15 января вакцинировано против коронавируса 39 769 человек. Из них первую дозу получили 13 043 человека, вторую дозу — 18 760 человек, дополнительную дозу получили 214 человек, бустерную дозу — 7 752 человека. С начала вакцинальной кампании привито 14 985 043 человека.

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