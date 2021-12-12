Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине стало больше "оранжевых" областей

"Красными" остаются 10 регионов.

По состоянию на 12 декабря в Украине стало больше "оранжевых" регионов. Так, речь идет о Закарпатской области, которая вышла из "желтой" зоны эпидемической опасности и стала "оранжевой".

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

Таким образом, в "оранжевой" зоне карнатина находится две области: Донецкая и Закарпатская. Киев и еще 12 областей "желтые ". Кроме столицы, это Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Показателям "красной" зоны соответствуют 10 регионов — Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, треть областей Украины вышла из "красного" уровня эпидопасности 7 декабря.

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