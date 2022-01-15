Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: только две области остаются "оранжевыми"

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине: только две области остаются "оранжевыми"

"Красных" регионов сейчас нет.

По состоянию на 15 января критериям оранжевой зоны эпидемической опасности соответствуют две области – Ивано-Франковская и Сумская.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения.

Все остальные области и город Киев — "желтые".

Министерство здравоохранения Украины

Следует отметить, что "оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным приближением региона к "красной" зоне, но местные органы власти могут вводить дополнительные ограничения.

Напомним, что с 6 декабря 2021 года в Украине начали действовать новые правила карантина. На "желтом" уровне остаются определенные ограничения для невакцинированных граждан. Посещать общественные учреждения на "желтом" уровне эпидопасности могут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ — "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов тоже нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. Для посещения общественных заведений можно использовать также отрицательный тест, действующий 72 часа или альтернативный документ — сертификат о выздоровлении от COVID.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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