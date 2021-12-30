Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине все регионы "желтые"

Минздрав обновил карантинные зоны: в Украине все регионы "желтые"

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась.

В Украине все регионы перешли в "желтую" зону карантина.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава по состоянию на 30 декабря.

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизировалась. Во всех регионах показатели распространения коронавируса нормализуются. Только в Донецкой и Черниговской областях несколько превышает показатель выявления новых случаев.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Украине по состоянию на утро 30 декабря зафиксировано 5 930 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 278 человек, 10 369 пациентов поправилось.

С начала вакцинальной кампании привито 14 671 169 человек, из них получили первую дозу – 14 671 167 человек, получили две дозы – 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу – 3 302 человека, бустерную дозу – 3 672 человека.

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