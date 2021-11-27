Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего четыре области, "красные" — 19 регионов

Три области "оранжевые".
По состоянию на субботу, 27 ноября 19 регионов Украины находятся "красной" зоне карантина.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
В "красных" областях и столице превышены показатели COVID-госпитализаций, а также коэффициент обнаружения инфицирования коронавирусом. Список регинов, где действуют наиболее жесткие ограничения:
- г. Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
- Винницкая область.
На "оранжевом" уровне две области: Полтавская и Харьковская.
Четыре области в Украине "желтые". Это – Тернопольская, Кировоградская, Закарпатская, Черновицкая области.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось.
За прошедшие сутки, 26 ноября, еще 279 776 украинцев вакцинировались от COVID-19. За прошедшие сутки одну дозу получили 81 459 человек, две дозы (полностью иммунизированы) – 198 317 человек.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.