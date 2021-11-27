Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего четыре области, "красные" — 19 регионов

Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего четыре области, "красные" — 19 регионов

Три области "оранжевые".

По состоянию на субботу, 27 ноября 19 регионов Украины находятся "красной" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В "красных" областях и столице превышены показатели COVID-госпитализаций, а также коэффициент обнаружения инфицирования коронавирусом. Список регинов, где действуют наиболее жесткие ограничения:

г. Киев Херсонская область Одесская область Запорожская область Донецкая область Днепропетровская область Сумская область Николаевская область Ровенская область Житомирская область Ивано-Франковская область Киевская область Луганская область Хмельницкая область Черниговская область Львовская область Волынская область Черкасская область Винницкая область.

На "оранжевом" уровне две области: Полтавская и Харьковская.

Четыре области в Украине "желтые". Это – Тернопольская, Кировоградская, Закарпатская, Черновицкая области.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось.

За прошедшие сутки, 26 ноября, еще 279 776 украинцев вакцинировались от COVID-19. За прошедшие сутки одну дозу получили 81 459 человек, две дозы (полностью иммунизированы) – 198 317 человек.

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