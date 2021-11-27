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Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего четыре области, "красные" — 19 регионов

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Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего четыре области, "красные" — 19 регионов

Associated Press

Три области "оранжевые".

По состоянию на субботу, 27 ноября 19 регионов Украины находятся "красной" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

В "красных" областях и столице превышены показатели COVID-госпитализаций, а также коэффициент обнаружения инфицирования коронавирусом. Список регинов, где действуют наиболее жесткие ограничения:

  1. г. Киев
  2. Херсонская область
  3. Одесская область
  4. Запорожская область
  5. Донецкая область
  6. Днепропетровская область
  7. Сумская область
  8. Николаевская область
  9. Ровенская область
  10. Житомирская область
  11. Ивано-Франковская область
  12. Киевская область
  13. Луганская область
  14. Хмельницкая область
  15. Черниговская область
  16. Львовская область
  17. Волынская область
  18. Черкасская область
  19. Винницкая область.

На "оранжевом" уровне две области: Полтавская и Харьковская.

Четыре области в Украине "желтые". Это – Тернопольская, Кировоградская, Закарпатская, Черновицкая области.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро субботы, 20 ноября, зафиксировано 14 200 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 568 человек, еще 22 946 пациентов поправилось.

За прошедшие сутки, 26 ноября, еще 279 776 украинцев вакцинировались от COVID-19. За прошедшие сутки одну дозу получили 81 459 человек, две дозы (полностью иммунизированы) – 198 317 человек.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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