Минздрав обновил карантинные зоны: "желтые" всего два региона, "красные" — 15 областей

Семь областей "оранжевые".

По состоянию на субботу, 30 октября, только две области на Украине находятся в "желтой" зоне карантина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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На "желтом" уровне находятся Закарпатье и Кировоградская область. В этих регионах зафиксированы самые низкие уровни госпитализации больных коронавирусом – менее 50%. Кроме того, в областях наименьшие коэффициенты выявления случаев COVID-инфицирования – примерно 15% и 11% соответственно.

В "оранжевой" зоне семь областей: Винницкая, Волынская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая — и Киев.

В "красной" зоне 15 регионов: Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая и Черниговская области.

Как сообщалось, в Киеве с понедельника, 1 ноября, усиливают карантинные ограничение. Почти повсюду потребуется сертификат о вакцинации, или негативный тест. Следовательно, ездить общественным транспортом, посещать кафе или спортивные клубы можно будет только с "ковид"-документом.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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