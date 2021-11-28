Минздрав обновил карантинные зоны: "желтых" областей стало больше

19 регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина.
По состоянию на 28 ноября в Украине расширился список "желтых" регионов. Так, к нему присоединилась Харьковская область.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.
Таким образом, в "желтой" зоне карантина находятся 5 областей: Харьковская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Закарпатская.
В "оранжевой" остался только один регион – Полтавская область. Киев и другие регионы относятся к "красной" зоне.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 28 ноября зафиксировано 7 483 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 400 человек, 10 270 пациентов поправились.
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