Минздрав обновил карантинные зоны: "желтых" областей стало больше

19 регионов Украины находятся в "красной" зоне карантина.

По состоянию на 28 ноября в Украине расширился список "желтых" регионов. Так, к нему присоединилась Харьковская область.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Таким образом, в "желтой" зоне карантина находятся 5 областей: Харьковская, Кировоградская, Тернопольская, Черновицкая и Закарпатская.

В "оранжевой" остался только один регион – Полтавская область. Киев и другие регионы относятся к "красной" зоне.

Министерство здравоохранения Украины

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 28 ноября зафиксировано 7 483 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 400 человек, 10 270 пациентов поправились.

Читайте также:

Ляшко рассказал, как Украина готовится к новым волнам COVID-19 и когда выпустят украинскую вакцину

и когда выпустят украинскую вакцину Чем опасен новый штамм COVID-19 и справятся ли с ним вакцины

и справятся ли с ним вакцины Новый штамм коронавируса получил название Омикрон: он еще заразнее и опаснее