Минздрав обновил рекомендации о вакцинации детей и взрослых

В Украине этого осенне-зимнего периода гражданам рекомендуют не забывать о вакцинации.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Вакцинация для детей

Кузин отмечает, что для маленьких украинцев вакцинация против полиомиелита обязательна.

"Украина преодолела последнюю вспышку полио, но это не означает, что угрозы сейчас нет. Каждый ребенок должен быть вакцинирован против полиомиелита", — рассказал он.

Второе – это дифтерия.

"Мы встречаем единичные случаи, но риски увеличиваются, когда дети находятся длительное время в закрытом помещении. Это может быть школьная среда, бомбоубежище. При условии отказа от вакцинации против дифтерии тяжесть заболевания будет играть ключевую роль. Поэтому вакцинация против дифтерии также обязательна", — заявил замглавы Минздрава.

Третье – это вакцинация против кори. Санврач напомнил, что корь является наиболее заразной инфекционной болезнью.

"И для детей это действительно огромная проблема. Несмотря на то, что это детская инфекция, которая довольно часто протекает легко, она также часто приводит к серьезным осложнениям, таким как воспаление головного мозга и поражение ушей. На самом деле это очень опасная для детей инфекция", – говорит Кузин.

Вакцинация для взрослых

Относительно взрослого населения, заместитель председателя Минздрава рекомендует, чтобы каждый взрослый обратил внимание на свой вакцинальный статус против COVID-19.

Второе — это столбняк.

"Столбняк — это очень тяжелое инфекционное заболевание, и вакцинация против него, во-первых, безвозмездна и она обязательна каждые 10 лет. Поэтому надо пересмотреть свой вакцинальный статус, если вы пропустили очередную прививку — обратиться к своему семейному врачу", — советует он.

Для некоторых категорий он также рекомендует применять вакцинацию против вирусного гепатита В.

"Вирусный гепатит В является неизлечимой болезнью, но против него есть эффективная вакцина. И наиболее рискованные группы риска — это медицинские работники, это те, которые занимаются эвакуацией раненых, или те, которые контактируют с кровью. Поэтому для них вакцинация против вирусного гепатита В должна быть обязательной", — отмечает Кузин.

Напомним, что вакцинацию против коронавирусной инфекции в Украине могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

Кроме того, стало известно, что новый штамм коронавируса "Пирола" к концу сезона будет превалировать в Украине. "Пирола" очень быстро замещает привычный штамм "Омикрон", который сейчас циркулирует почти по всему миру.

Новый вариант коронавируса "Пирола " (BA.2.86), впервые обнаружившегося в Израиле, появился в США, Дании и Британии. В Украине его случаев не зарегистрировано.

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