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Минздрав обновил зоны карантина: в Украине уже более 15 "оранжевых" регионов

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Минздрав обновил зоны карантина: в Украине уже более 15 "оранжевых" регионов

УНІАН

"Красная" зона действует в двух областях.

В Украине по состоянию на 31 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне, еще 16 регионов в "оранжевой" зоне.

Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.

"Оранжевыми" в настоящее время являются Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

В Ивано-Франковской и Ровенской областях установлена "красная" зона. Остальные регионы – "желтые".

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