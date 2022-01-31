Минздрав обновил зоны карантина: в Украине уже более 15 "оранжевых" регионов

"Красная" зона действует в двух областях.
В Украине по состоянию на 31 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 две области находятся в "красной" зоне, еще 16 регионов в "оранжевой" зоне.
Об этом идет речь на сайте Министерства здравоохранения.
"Оранжевыми" в настоящее время являются Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
В Ивано-Франковской и Ровенской областях установлена "красная" зона. Остальные регионы – "желтые".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Новая волна COVID-19 накрыла Одесскую область: более тысячи зараженных за сутки
- С сегодняшнего дня невакцинированных работников не будут допускать на работу: кого касается
- Заведения открыты только для привитых и с отрицательными тестами: во Львовской области усиливают карантин