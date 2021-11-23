Минздрав обновил зоны карантина: "желтые" и "оранжевые" только по три области, остальные — "красные"

Минздрав обновил зоны карантина: "желтые" и "оранжевые" только по три области, остальные — "красные"

19 регионов находятся на "красном" уровне.

По состоянию на 23 ноября показатели "желтой" зоны эпидемической опасности имеют только три региона Украины. Это Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Характеристики "оранжевой" зоны эпидопасности также имеют три области: Закарпатская, Полтавская и Харьковская. Остальные регионы "красные" — это 19 областей.

Так, по состоянию на 22 ноября самая высокая загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской (64,3%), Донецкой (64,2%) областях, а также в Киеве (62,2%). Всего в Украине занято 55,8% коек с кислородом. Самый высокий уровень госпитализации в Житомирской (в среднем 89,1 человека на 100 тыс. населения) и в Хмельницкой (в среднем 86,9 человека на 100 тыс. населения) областях.

Министерство здравоохранения Украины

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 23 ноября зафиксировано 12 729 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 720 человек, 23 107 пациентов поправилось.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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