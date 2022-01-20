Минздрав официально заявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине

Ляшко указал, что волна заболеваемости COVID-19 в этот раз будет отличаться от предыдущих.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что Украина началась вспышка коронавируса и на этот раз волна заболеваемости будет отличаться от предыдущих.

Об этом заявил Ляшко на брифинге 20 января.

Глава Минздрава констатировал, что за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев COVID-19. А это, по его словам, свидетельствует о начале вспышки коронавируса.

"Это свидетельствует, что в Украине началась вспышка. В конце декабря и начале января у нас было за неделю по 30 тысяч случаев. На этой неделе уже через два дня 30 тысяч случаев. Эпицентр вспышки – западная Украина", — сказал Ляшко.

По словам Ляшко, наиболее усложненная эпидситуация – в Ивано-Франковской области. Негативная динамика также наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Напомним, в Украине по состоянию на 20 января из-за ухудшения ситуации с COVID-19 уже семь областей в "оранжевой" зоне.

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