Минздрав опровергает фейк о вспышках холеры в Украине

По состоянию на 26 июня на территориях Херсонской, Запорожской Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.

Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Украины.

Минздрав назвал фейком информацию о якобы вспышке холеры в областях, пострадавших от сильных паводков в результате подрыва Каховской ГЭС. В министерстве подчеркивают, что такие сообщения злоумышленники адресно рассылают пользователям через разные мессенджеры.

"На территориях вышеупомянутых областей на базе Центров контроля и профилактики болезней сформировано 97 групп оперативного реагирования на биологические, химические и радиационные угрозы. Вдоль русла Днепра и вдоль морского побережья ежедневно проводится мониторинг воды поверхностных водоемов. микробиологическими и паразитологическими исследованиями зафиксировано в Одесской области", — рассказали в министерстве.

Вместе с тем специалисты Минздрава напомнили, что купаться или использовать такую воду для обработки пищевых продуктов или хозяйственных целей нельзя. Кроме того, запрещен вылов и употребление рыбы из загрязненных водоемов.

Как сообщалось, на территории Николаевской области, подвергшейся подтоплению после подрыва россиянами Каховской ГЭС, в водоемах обнаружили холероподобный вибрион. Он может вызвать заболевание острыми кишечными инфекциями.

Читайте также: