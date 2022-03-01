Минздрав опубликовал видео о базовых курсах по домедицинской помощи

Важно помнить, подготовленный – значит защищенный.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало видеозаписи о базовых курсах по домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц.
Об этом Минздрав сообщил в Сети.
Из курсов можно узнать основное о помощи в военное время:
- в каких зонах безопасно оказывать помощь;
- как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;
- особенности наложения турникета, жмущих повязок, наложение тампонады;
- как обеспечить проходимость дыхательных путей;
- что делать при травмах глаза.
Посмотреть видеокурс о предоставлении домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно здесь:
Видео спасения человека во время критических кровотечений можно посмотреть здесь:
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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