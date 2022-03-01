Минздрав опубликовал видео о базовых курсах по домедицинской помощи

Минздрав опубликовал видео о базовых курсах по домедицинской помощи

Важно помнить, подготовленный – значит защищенный.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало видеозаписи о базовых курсах по домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц.

Об этом Минздрав сообщил в Сети.

Из курсов можно узнать основное о помощи в военное время:

в каких зонах безопасно оказывать помощь;

как правильно обнаружить и остановить критическое кровотечение;

особенности наложения турникета, жмущих повязок, наложение тампонады;

как обеспечить проходимость дыхательных путей;

что делать при травмах глаза.

Посмотреть видеокурс о предоставлении домедицинской помощи в условиях военного времени для гражданских лиц можно здесь:

Видео спасения человека во время критических кровотечений можно посмотреть здесь: