Минздрав поддерживает легализацию медицинского каннабиса в Украине

Кузин отметил, что многие страны уже приняли соответствующие изменения в законодательство.

В Министерстве здравоохранения Украины поддерживают легализацию препаратов, изготовленных на основе медицинского каннабиса.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.

"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу", — сказал он.

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Отмечается, что находящийся на рассмотрении в парламенте законопроект позволяет использовать в медицинских целях препараты, изготовленные из медицинского каннабиса.

Кузин отметил, что многие страны уже приняли соответствующие изменения в законодательство.

"Это не означает, что каннабис будет использоваться для рекреационных целей. Это означает, что из-за определенных регуляций будет позволено использовать препараты медицинской конопли именно при лечении пациентов… Речь идет исключительно о медицинском применении", — сказал санврач.

В частности, речь идет о лечении людей, имеющих хроническую боль, неврологические расстройства и психические расстройства. Кузин уточнил, что медицинский каннабис будет использоваться при наличии доказательной базы по эффективности его использования. Он подчеркнул, что соответствующие препараты будут продавать по рецептам.

По словам чиновника, еще необходимо разработать клинические протоколы по дозировке и конкретным случаям использования такого лекарства. Для этого нужно около шести месяцев. Кроме того, препараты должны пройти регистрацию в Украине.

"Министерство здравоохранения дало положительную оценку этому законопроекту. Поэтому мы ожидаем, что он в ближайшее время может быть вынесен в зал Верховной Рады и там принят", — добавил Кузин.

Заместитель министра здравоохранения отметил, что реализация этого законопроекта может состояться через полгода-год после его принятия.

Напомним, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции заявил о необходимости легализовать в Украине медицинский каннабис. По его словам, это позволит украинским гражданам не терпеть боли, стресс и травмы войны. Украинский президент отметил, что именно теперь важно легализовать медицинский каннабис для всех, кто в этом будет нуждаться.

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