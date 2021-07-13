Минздрав призвал нардепов принять президентский законопроект о легализации медицинского каннабиса

Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах, отмечают в министерстве.

Министерство здравоохранения призвало Верховную Раду принять законопроект президента Владимира Зеленского, который предоставляет доступ больным к медицинскому каннабису в стране и регулирует его оборот.

Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.

"Легализация марихуаны в медицинских целях — это в прежде всего медицинский вопрос, а не политический! На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект", — заявил заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

Отмечается, что на основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

Напомним, что 13 июля на внеочередном заседании парламент рассмотрит законопроект о легализации медицинского каннабиса. Этот проект закона известный также как "Закон для Софийки". Речь идет о 4-летней девочке, которая борется со сложной формой эпилепсии и требует использования препаратов на основе медицинского каннабиса. В целом такие лекарства необходимы более чем 2,5 млн украинцев с различными недугами, в том числе больным раком, глаукомой или рассеянным склерозом.

Легализация медицинского каннабиса: почему пациенты "за"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку