Дата публикации
Категория
Украина
Минздрав призвал родителей срочно вакцинировать детей перед школой: какие прививки нужны

Минздрав Украины напомнил родителям об обязательных прививках перед началом учебного года. Узнайте, какие вакцины нужны для зачисления ребенка в школу или детсад.

Автор публикации
Кирилл Шостак
Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал родителей позаботиться о своевременной вакцинации детей перед началом учебного года. Это не только защищает ребенка от опасных инфекций, но и является обязательным условием для зачисления в школу или детсад.

В ведомстве напоминают: во время медосмотра врач проверяет наличие всех прививок согласно национальному календарю.

Список обязательных прививок:

  • гепатит B

  • туберкулез

  • корь

  • эпидемический паротит

  • краснуха

  • дифтерия

  • столбняк

  • коклюш

  • полиомиелит

  • гемофильная инфекция типа b

Если некоторые прививки пропущены, следует обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы составить индивидуальный график вакцинации.

Почему это важно?

  • прививки защищают от тяжелых инфекций и осложнений;

  • уменьшают риск распространения инфекций в коллективах;

  • формируют коллективный иммунитет: при условии вакцинации 95% детей распространение инфекций почти невозможно.

Минздрав отмечает: своевременная вакцинация — ключ к безопасности как отдельного ребенка, так и всего класса или группы.

Напомним, в столице Украины обнаружен новый субвариант "Омикрона" - Stratus (XFG). По словам специалистов, вирус быстро распространяется.

