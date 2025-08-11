Минздрав призвал родителей срочно вакцинировать детей перед школой: какие прививки нужны

Прививка / © Associated Press

Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал родителей позаботиться о своевременной вакцинации детей перед началом учебного года. Это не только защищает ребенка от опасных инфекций, но и является обязательным условием для зачисления в школу или детсад.

В ведомстве напоминают: во время медосмотра врач проверяет наличие всех прививок согласно национальному календарю.

Список обязательных прививок:

гепатит B

туберкулез

корь

эпидемический паротит

краснуха

дифтерия

столбняк

коклюш

полиомиелит

гемофильная инфекция типа b

Если некоторые прививки пропущены, следует обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы составить индивидуальный график вакцинации.

Почему это важно?

прививки защищают от тяжелых инфекций и осложнений;

уменьшают риск распространения инфекций в коллективах;

формируют коллективный иммунитет: при условии вакцинации 95% детей распространение инфекций почти невозможно.

Минздрав отмечает: своевременная вакцинация — ключ к безопасности как отдельного ребенка, так и всего класса или группы.

Напомним, в столице Украины обнаружен новый субвариант "Омикрона" - Stratus (XFG). По словам специалистов, вирус быстро распространяется.