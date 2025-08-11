- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2362
- Время на прочтение
- 1 мин
Минздрав призвал родителей срочно вакцинировать детей перед школой: какие прививки нужны
Минздрав Украины напомнил родителям об обязательных прививках перед началом учебного года. Узнайте, какие вакцины нужны для зачисления ребенка в школу или детсад.
Центр общественного здоровья Минздрава Украины призвал родителей позаботиться о своевременной вакцинации детей перед началом учебного года. Это не только защищает ребенка от опасных инфекций, но и является обязательным условием для зачисления в школу или детсад.
В ведомстве напоминают: во время медосмотра врач проверяет наличие всех прививок согласно национальному календарю.
Список обязательных прививок:
гепатит B
туберкулез
корь
эпидемический паротит
краснуха
дифтерия
столбняк
коклюш
полиомиелит
гемофильная инфекция типа b
Если некоторые прививки пропущены, следует обратиться к семейному врачу или педиатру, чтобы составить индивидуальный график вакцинации.
Почему это важно?
прививки защищают от тяжелых инфекций и осложнений;
уменьшают риск распространения инфекций в коллективах;
формируют коллективный иммунитет: при условии вакцинации 95% детей распространение инфекций почти невозможно.
Минздрав отмечает: своевременная вакцинация — ключ к безопасности как отдельного ребенка, так и всего класса или группы.
Напомним, в столице Украины обнаружен новый субвариант "Омикрона" - Stratus (XFG). По словам специалистов, вирус быстро распространяется.