Минздрав работает над усилением карантина в Украине: к чему готовиться гражданам

Минздрав работает над усилением карантина в Украине: к чему готовиться гражданам

Речь идет об ужесточении правил для работы во время карантина в "желтой" зоне.

В Украине в "желтой" зоне в скором времени усилят карантин, введя обязательный полный курс вакцинации для работы заведений в карантинных ограничениях.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктора Ляшко на брифинге 17 ноября.

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"В настоящее время Министерство здравоохранения работает над изменениями в постановление об адаптивном карантине, которые будут предусматривать, что и в "желтом" уровне эпидемической опасности для работы в карантинных ограничениях необходимо будет иметь полный курс вакцинации, как для работников, так и для посетителей", – заявил глава Минздрава.

Ляшко призвал семейных врачей активнее общаться с людьми, с которыми подписали декларацию, напоминать о необходимости вакцинации и получения второй дозы вакцины в ближайшее время.

"Руководителей регионов прошу присоединиться в части организации процесса вакцинации — он должен быть четким, без скопления и с удобным графиком работы", — добавил Ляшко.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Отметим, что на 17 ноября в Украине "красной" зоне эпидемической опасности соответствуют 17 областей и город Киев. Еще пять областей в "оранжевой" зоне и две в "желтой".

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