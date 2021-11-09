Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией против коронавируса: кто в перечне

Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией против коронавируса: кто в перечне

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 обязательна, расширило Министерство здравоохранения Украины (МОЗ). В случае отказа от прививки таким работникам грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы.

Об этом сообщает Минздрав.

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Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, подлежащим обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, добавляются, по словам главы Минздрава:

Работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти

Сотрудники учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений

Работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не получат прививки против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.

"Отмечу, что наша стратегия обоснована и логична. Постепенно вводятся требования вакцинации для всех профессий, связанных с большим количеством контактов между людьми или выполнение критически важных для страны функций", — сказал глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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