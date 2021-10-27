Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет: есть важное условие

Минздрав разрешил вакцинировать против COVID-19 детей в возрасте 12-17 лет: есть важное условие

Речь пока не идет о массовой вакцинации детей, и Минздрав не фокусируется сейчас на том, чтобы прививать максимальное количество детей в возрасте 12-17 лет.

В Украине разрешили прививать от COVID-19 детей 12+. Всех желающих, а не только тех, кто относится к группе риска, как было раньше.

Так, согласно приказу Министерства здравоохранения от 13 октября, вакцинация от COVID-19 детей не из групп риска и приоритетной вакцинации может быть проведена при наличии прививок, соответствующих возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

В случае дефицита вакцин следует приоритетно обеспечить вакцинами против COVID-19 детей от 12 лет и взрослых, отнесенных к приоритетным группам вакцинации, которые имеют высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Учитывая данные безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

Использование Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, следует отложить введение второй дозы до получения научных данных.

Лица, у которых в анамнезе был миокардит, не связан с вакцинацией против COVID-19, и они больше не находятся под наблюдением кардиолога, должны быть вакцинированы против COVID-19. Также рекомендуется отсрочить вакцинацию против COVID-19 детей, перенесших детский мультисистемный воспалительный синдром до получения дополнительных научных данных.

Вакцина Pfizer для детей старше 12 лет используется по схеме введения 2 доз (0,3 мл) с интервалом между первой и второй дозой 21-28 суток.

Напомним:

В Европе и США детей старше 12 лет прививают еще с лета. Тоже – Pfizer. И уже думают о прививках малышей.

А в Китае предлагают вакцинировать от коронавируса детей начиная с трехлетнего возраста – такое разрешение действует уже в 5 провинциях и вскоре должно распространиться на всю страну.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Прививать детей 12+ от COVID разрешено | Новости Украины

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