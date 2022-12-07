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Минздрав рекомендует приостановить плановые операции и плановую госпитализацию: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Минздрав рекомендует приостановить плановые операции и плановую госпитализацию: что произошло

Фото: Associated Press

Неотложную медицинскую помощь будут оказывать в полном объеме.

Минздрав рекомендует областным военным администрациям рассмотреть вопрос о приостановлении плановых операций в связи с массированными обстрелами армии России. Решение было принято, потому что готовят систему здравоохранения к возможной дополнительной нагрузке из-за обесточивания.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

"Временно приостанавливаются плановые операции (не требующие немедленного вмешательства, поскольку нет угрозы для жизни или значительного ухудшения здоровья пациента) и плановая госпитализация в учреждения здравоохранения. Они будут проведены при стабилизации ситуации с энергоснабжением и, соответственно, возможностью обеспечить необходимой медицинской помощью на должном уровне большее количество пациентов", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, отмечают в министерстве, всю неотложную медицинскую помощь будут оказывать пациентам в полном объеме. Также экстренные вмешательства и срочные операции будут проводиться в положенные сроки.

В Минздраве отмечают, что решение о плановости или ургентности операции может принимать исключительно врач.

"Из-за угрозы блэкаута Министерство здравоохранения уже разработало для медучреждений алгоритм действий по подготовке и реагированию на возможное прекращение энерго-, водо- и теплоснабжения, в том числе — обеспечение необходимой помощи пациентам в неотложных состояниях", — отмечают в министерстве.

Напомним, ранее сам глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что больницы в Украине не будут закрываться даже в условиях блекаута. Однако медучреждениям необходимо будет сократить количество используемых помещений.

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Просмотры
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