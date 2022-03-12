Минздрав скоординировал доставку более 500 тонн медикаментов от разных стран: детали

Сегодня международное сообщество как никогда сплочено вокруг Украины.

Все большее медицинское обеспечение прибывает в Украину от международных партнеров. За 15 дней с момента российского вторжения в Украину уже поступило более 500 тонн медикаментов и медицинских изделий на общую сумму более 10,4 миллионов гривен.

Об этом пишет сайт Министерства здравоохранения.

С 24 февраля по 9 марта Минздрав через зарубежные дипломатические учреждения скоординировал помощь от таких стран как Польша, Латвия, Литва, Германия, Великобритания, Израиль, Дания, Франция.

«Сегодня международное сообщество как никогда сплочено вокруг Украины. За эти две недели мы получили сверхмощную поддержку от наших партнеров, которые уже поставили на склады более 500 тонн медицинских изделий и лекарств — и это только начало. Мы распределяем эту гуманитарную помощь между учреждениями здравоохранения в регионах. Мы благодарны каждому, кто не остался в стороне и поддерживает украинскую медицинскую систему в столь сложные для страны времена», — отметил заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

По его словам, больше всего помощи от бизнеса было оказано следующими международными компаниями: Teva, Bayer, Novonordisk, Pfizer, Nestle, Medtronic, Sanofi, Eric, Биофарма, Stada, Фармак, Galexis, Denk Pharma.

Также фармацевтической продукцией наше государство поддерживают такие международные организации, как ВОЗ, UNICEF и «Врачи без границ».

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К обеспечению необходимыми медицинскими изделиями украинских здравоохранительных учреждений также присоединились немецкая университетская клиника Schleswig-Holstein и клиника Ernst von Bergman.

Кроме непосредственно медицинских изделий Украина получила еще 19 автомобилей скорой помощи от правительства Дании.

Лекарства и медицинские средства, которые поступили из-за границы, уже развезены центральными, южными и восточными регионами для обеспечения бесперебойного функционирования там украинских больниц.

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