Минздрав выступает против территориального ограничения интернет-торговли и почтовой доставки лекарств, – Комарида

Инициаторы введения такого ограничения настаивают на том, что лекарства являются специфическим товаром.

Министерство здравоохранения Украины выступает категорически против внесенной профильным комитетом парламента поправки в законопроект №5547 "О лекарственных средствах", ограничивающей почтовую доставку купленных онлайн лекарств территорией каждой области.

Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида, пишуть "Українські новини".

Он проинформировал также, что при вынесении законопроекта в сессионный зал спорная поправка должна рассматриваться отдельно и министерство будет настаивать на ее исключении.

"Министерство охраны здоровья Украины выступает против этой поправки. Сейчас у украинцев есть возможность легально заказать лекарственные средства в странах Евросоюза. Вводя ограничительную поправку на доставку лекарственных средств территорией одной области, мы искусственно сужаем доступ пациентов к необходимым им медикаментам. Логики в этом и каких-либо улучшений для пациентов я не вижу. Почему человек, к примеру, из Житомира не может заказать себе лекарства, которые есть в аптеках Винницы?", – сообщил Александр Комарида.

Он добавил, что инициаторы введения такого ограничения настаивают на том, что лекарства являются специфическим товаром, требуют специальных условий хранения и транспортировки. Однако такие аргументы в соответствии с позицией МОЗ являются необоснованными относительно дистанционной торговли и почтовой доставки безрецептурных медикаментов.

"Если мы говорим о нормах нового закона, речь идет исключительно о доставке лекарств из лицензированных аптечных учреждений, где я не вижу рисков фальсификата или контрабанды. Мы говорим исключительно о легальном поле, о легальной деятельности, которая лицензируются и контролируется государством. Данная поправка – это искусственное сужение конкуренции, которое, в первую очередь, может привести к тому, что людям будет тяжелее приобрести нужное лекарство. К тому же если человек не сможет заказать легальную доставку медикаментов из другой области, он сделает это нелегально с помощью каких-то посредников. Однако здесь как раз и возникают риски. Во-первых, стоимость лекарства будет существенно выше. Во-вторых, посредник не сможет гарантировать качество доставки препаратов", –подчеркнул первый замминистра.

Александр Комарида акцентирует внимание, что данная норма противоречит Европейскому праву, в частности – Директиве Европарламента №2001/83/ЕС, которая не предусматривает каких-либо ограничений доставки лекарств, особенно во время пандемии.

"Ограничивать доступ пациентов к любым лекарствам, в том числе антиковидным, недопустимо, особенно для европейской страны в XXI веке", – резюмировалпервый заместитель министра здравоохранения Украины Александр Комарида.

С позицией МОЗ солидарен Антимонопольный комитет Украины, который рекомендовал парламенту исключить поправку из законопроекта.

"Внедрение территориального принципа дистанционной торговли может привести к сужению территориальных границ рынков и количества конкурирующих на них субъектов", – отметили в ведомстве, добавив, что предлагаемая норма будет препятствовать вхождению на рынок новых операторов и может привести как к ограничению прав потребителей на выбор лекарств, так и к вероятному росту цен.