Минздрав запретил больницы в Ужгороде вакцинировать от COVID: там сделали более 1400 "анонимных прививок"

Минздрав запретил больницы в Ужгороде вакцинировать от COVID: там сделали более 1400 "анонимных прививок"

Заведение проверит лицензионную комиссию Министерства.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко исключил из перечня прививаемых от коронавируса больниц медучреждение на Закарпатье.

Об этом глава Минздрава сообщил во время брифинга 10 декабря.

По его словам, в заведении организовали "кабинет анонимных прививок" для тех, кто сначала получил фальшивый СOVID-сертификат о вакцинации, но затем решил все же получить вакцину.

"В это заведение с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, которую закупили за счет государственного бюджета или доставили в рамках глобальной инициативы COVAX", — пояснил Ляшко.

Дополнительно это проверит лицензионную комиссию Министерства по соблюдению лицензионных условий.

К слову, сообщалось, что в медучреждении сделали более 1400 прививок. Их проводили в Ужгороде круглосуточно по улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital).

Как сообщалось, анонимные прививки, которые начали делать в Закарпатье министр здравоохранения назвал недопустимыми. Там украдкой, под псевдонимами прививают тех, кто купил фальшивые сертификаты о вакцинации от коронавируса. Через два дня одумалось 52 закарпатцев. Они приходят вакцинироваться преимущественно ночью, чтобы никто не видел. В Департаменте здравоохранения Закарпатской области отмечали, что анонимную вакцинацию проводит частная клиника. Они не согласовали эту инициативу с местным Департаментом.

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